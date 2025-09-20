Andrea Dallavalle chi è l’azzurro d’argento nel salto triplo

(Adnkronos) – Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, oggi venerdì 19 settembre. L’azzurro ha trovato un clamoroso ultimo salto in 17,64 e ha raggiunto il secondo gradino del podio, battuto soltanto da Pedro Pichardo, che ha saltato in 17,91. Grazie a Dallavalle l’Italia trova quindi la sua sesta medaglia iridata, a due giorni dall’impresa di Mattia Furlani, oro nel salto in lungo. Ma chi è Andrea Dallavalle? Andrea Dallavalle è nato nel 1999 e compirà 26 anni il prossimo 31 ottobre. Vive a Gossolengo, in Emilia-Romagna, e si allena a Piacenza. 🔗 Leggi su Seriea24.it