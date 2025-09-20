Andrea Dallavalle chi è l’azzurro d’argento nel salto triplo

Seriea24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, oggi venerdì 19 settembre. L’azzurro ha trovato un clamoroso ultimo salto in 17,64 e ha raggiunto il secondo gradino del podio, battuto soltanto da Pedro Pichardo, che ha saltato in 17,91. Grazie a Dallavalle l’Italia trova quindi la sua sesta medaglia iridata, a due giorni dall’impresa di Mattia Furlani, oro nel salto in lungo. Ma chi è Andrea Dallavalle?     Andrea Dallavalle è nato nel 1999 e compirà 26 anni il prossimo 31 ottobre. Vive a Gossolengo, in Emilia-Romagna, e si allena a Piacenza. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: andrea - dallavalle

Andrea Dallavalle: “L’obiettivo era passare con il minimo sforzo. In finale sarà una guerra”

Mondiali di atletica, Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo

DECOLLO D’ARGENTO! Un mastodontico Andrea Dallavalle si inchina solo al fuoriclasse Pichardo ai Mondiali. Diaz limitato dal fisico

Andrea Dallavalle al 9° posto nel triplo a Tokyo - Il piacentino delle Fiamme Gialle Andrea Dallavalle &#232; 9° nella finale del triplo. Lo riporta fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Dallavalle 232 L8217azzurro