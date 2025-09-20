Andrea Costa Pace con il PalaRuggi Ma Fazzi se ne va

Menù ricchissimo in casa Up. L’occasione per presentare la stagione, attraverso le parole di Luca Dalmonte (foto Isolapress), offre infatti molti spunti extra. Ma partiamo dalle notizie: l’ Andrea Costa in un sol colpo ufficializza l’arrivo del centro Elhadji Thioune, l’addio di Cristiano Fazzi e il ritorno al PalaRuggi (ieri il primo allenamento). L’esordio di domani a Jesi sembra quasi passare in secondo piano, tanta è la carne al fuoco, ma il messaggio che coach imolese scandisce con grande chiarezza è che "quella che ci aspetta sarà una maratona – dice –, dentro la quale esiteranno momenti di criticità e situazioni che dovremo accettare e risolvere, senza depressioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

