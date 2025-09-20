Andrea Costa da vivere Consorzio e Dalmonte | sognare è obbligatorio

L’ Andrea Costa c’è. Anche se ci è voluta l’ennesima estate durante la quale le questioni economiche hanno finito per prendere il sopravvento rispetto a quanto accade sul parquet, prima di tirare il classico sospiro di sollievo e poter vedere il club biancorosso ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B Nazionale. Da diversi anni alla ricerca di una tranquillità dal punto di vista societario, l’Andrea Costa riparte ancora, dopo aver concretizzato quest’anno l’idea già lanciata la scorsa estate dall’attuale direttore generale Christian Pavani di costituire un Consorzio di imprenditori alla proprietà del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa da vivere. Consorzio e Dalmonte: sognare è obbligatorio

In questa notizia si parla di: andrea - costa

Le carte di credito, l'albergo in Costa Brava e il camuffamento: così Andrea Cavallari è stato incastrato

Andrea Costa, nuova alba. La B Nazionale è salva: "Ci sono offerte societarie"

Prospettive Andrea Costa. Boniciolli per la panchina. Anche Mecacci in lista. Evitate le isole nei gironi

September E’ arrivato Byredo nel negozio di via Andrea Costa #byredo @officialbyredo Vai su Facebook

Andrea Costa Imola Basket, confermata la partnership con Capri Coop - X Vai su X

Andrea Costa da vivere. Consorzio e Dalmonte: sognare è obbligatorio; Alluvione, Lepore: Dire a tanti cittadini che vivono in zone non sicure; La Corte dei Conti archivia la posizione dell’Amministrazione Pais Becher sull’elargizione dei contributi al locale consorzio turistico.

Andrea Costa da vivere. Consorzio e Dalmonte: sognare è obbligatorio - Rinnovata la società e sulla panchina torna una leggenda della pallacanestro. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Andrea Costa, un Consorzio all’altezza: "Affronteremo un campionato sereno" - Basket serie B Nazionale Il presidente Corvinelli sicuro: "Risolveremo ogni cosa e giocheremo le nostre gare al PalaRuggi" ... ilrestodelcarlino.it scrive