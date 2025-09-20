Andrea 23 anni | | Ironman la mia prima volta

Molte le strade di Forlimpopoli che oggi sono chiuse alla circolazione per il passaggio degli atleti che partecipano all’ Ironman, la corsa di triathlon estremo che si compone di tre specialità: 3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona di corsa. C’è, però, un forlimpopolese che su quelle stesse strade potrà transitare senza problemi in sella alla propria bicicletta, si tratta del 23enne Andrea Zondini, nato e cresciuto nella città artusiana, che è tra gli atleti iscritti all’Ironman. Zondini, a quante altre competizioni di triathlon estremo ha già preso parte? "Questa di oggi è la mia prima in assoluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea, 23 anni:: Ironman, la mia prima volta; A Forlimpopoli grande festa per l'Ironman. E farà il tifo per il suo Andrea: La mia sfida impossibile è diventata realtà; Europei Triathlon Medio a Pamplona: Marta Bernardi argento Elite! Oro PTS2 per Andrea Miniati, bronzo AG per Michela Morsini.

