Andre Agassi esalta Alcaraz | È uno dei giocatori più esplosivi e dinamici della storia di questo sport vederlo sarà speciale

Si è conclusa con il risultato di 3-1 per il Team Europe la prima giornata della Laver Cup 2025, quest’anno in scena a San Francisco. Jakub Mensik e Casper Ruud hanno conquistato i primi due singolari battendo rispettivamente Alex Michelsen e Reilly Opelka, prima che João Fonseca superasse Flavio Cobolli regalando al Team World il primo punto. Nel doppio finale Carlos Alcaraz e Jakub Mensik hanno battuto invece la coppia statunitense composta da Taylor Fritz e Michelsen, fissando il punteggio sul 3-1 al termine del day-1. Il nuovo capitano del Team World, Andre Agassi, come riportato da puntodebreak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andre Agassi esalta Alcaraz: “È uno dei giocatori più esplosivi e dinamici della storia di questo sport, vederlo sarà speciale”

