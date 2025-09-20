Ancona lite tra cinque ragazzi in piena notte | calci e pugni in Piazza Roma uno finisce in ospedale

Intervento della Polizia ad Ancona: cinque giovani coinvolti in una lite notturna in Piazza Roma, un ferito trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ancona, lite tra cinque ragazzi in piena notte: calci e pugni in Piazza Roma, uno finisce in ospedale

In questa notizia si parla di: ancona - lite

Furibonda lite domestica tra fidanzati ad Ancona, coinquilina chiama la polizia: l'epilogo della vicenda

Lite per la cucina in disordine ad Ancona: madre massacrata dal figlio 26enne, svenuta col volto tumefatto

È arrivata la HONOR Week! Scopri il nuovo HONOR 400 Smart e dì addio all’ansia da batteria grazie ai suoi 6500 mAh super potenti. E non è tutto: nella confezione trovi già cover trasparente + auricolari HONOR CHOICE X7 Lite inclusi! Resistenz Vai su Facebook

Sparatoria alla festa dei bambini a Marotta, Sandro Spingardi ha ucciso la cognata per il rumore; Un’occhiata di troppo e scatta la scazzottata nella piazza di Filottrano gremita per la musica; Marotta, anziano spara alla festa di una bimba e uccide la nonna, forse per la musica troppo alta.

Ancona, lite tra cinque ragazzi in piena notte: calci e pugni in Piazza Roma, uno finisce in ospedale - Intervento della Polizia ad Ancona: cinque giovani coinvolti in una lite notturna in Piazza Roma, un ferito trasportato in ospedale. Riporta virgilio.it

Alcol a minorenni, locale chiuso ad Ancona per cinque giorni - Un esercizio pubblico di Ancona è stato chiuso per cinque giorni con provvedimento del Questore Cesare Capocasa (ai sensi dell'art. Secondo ansa.it