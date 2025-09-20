Anche la preside e i compagni alla fiaccolata per Paolo Mendico Il padre | Non c’è consolazione

Più di mille persone in piazza per l’adolescente suicida dopo vari episodi di bullismo. Il vescovo: “Stiamo vicini ai ragazzi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Anche la preside e i compagni alla fiaccolata per Paolo Mendico. Il padre: “Non c’è consolazione”

In questa notizia si parla di: preside - compagni

Valditara chiama il padre del 15enne suicida. La scuola si difende, la preside: 'Nessuna segnalazione'. Dalla procura verifiche sui compagni #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mille in piazza per ricordare Paolo. Ci sono anche i compagni di classe; Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, l’ultima chat con i compagni di classe: “Lasciatemi un posto”; Paolo Mendico, il messaggio in chat prima del buio: «Lasciatemi un posto in prima fila», poi la frase della dirigente: «Non parlate con....

Alla fiaccolata per Paolo Mendico anche docenti, preside e vescovo di Gaeta - Una fiaccolata commovente ha attraversato le strade di Santi Cosma e Damiano per ricordare Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni morto suicida. Riporta thesocialpost.it

Alla fiaccolata per Paolo Mendico anche i docenti della sua scuola con la preside e l'arcivescovo di Gaeta: «Come ha chiesto lui, diamogli un posto in prima fila!» - Alle 20,45, in piazza Rossi del Comune di Santi Cosma e Damiano, il saluto e il messaggio di monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta. Scrive roma.corriere.it