Vuole farsi assegnare il reddito di cittadinanza da Vannacci. Salvini sta ora a Vannacci come Grillo stava a Conte. Gli sta sfasciando non solo la Lega, ma anche la Lega giovaniContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche i giovani della Lega contestano Vannacci e Salvini, che ora dice: “Sono stanco”