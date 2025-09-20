Anche i giovani della Lega contestano Vannacci e Salvini che ora dice | Sono stanco

Ilfoglio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuole farsi assegnare il reddito di cittadinanza da Vannacci. Salvini sta ora  a Vannacci come Grillo stava a Conte. Gli sta sfasciando non solo la Lega, ma anche la Lega giovaniContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

anche i giovani della lega contestano vannacci e salvini che ora dice sono stanco

© Ilfoglio.it - Anche i giovani della Lega contestano Vannacci e Salvini, che ora dice: “Sono stanco”

In questa notizia si parla di: giovani - lega

Saranno Salvini, i 15 giovani emergenti della Lega a Monza e in Brianza

Lega Navale, Bianchi presidente: "Avviciniamo i giovani al mare"

Nuovi coordinatori regionali e provinciali della Lega giovani: gli auguri di Minasi

Anche i giovani della Lega contestano Vannacci e Salvini, che ora dice: “Sono stanco”; Il giovane di Forza Italia critica Vannacci, il padre: Non sei degno di spolverargli le scarpe; A Cesano la Lega targata Vannacci. Nasce il team ispirato al generale.

giovani lega contestano vannacciVannacci: “Pontida chiarirà l’evoluzione della Lega, non è più il partito del ’92” - Pur trovandosi ogni anno a Pontida, un luogo simbolico come dice lei, la Lega si è pian piano evoluta. Segnala repubblica.it

giovani lega contestano vannacciUsurpatore o risorsa? L’effetto Vannacci spacca la Lega pavese - Il segretario provinciale Vignati: «Sapremo fare sintesi per il bene del Nord» ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giovani Lega Contestano Vannacci