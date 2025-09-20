Anche Fitch promuove l' Italia Giorgetti | Sulla giusta strada

"Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada". È stato questo il commento a caldo del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla promozione di Fitch. Che ieri in tarda serata ha pubblicato il suo giudizio sull'Italia alzando il rating da BBB a BBB+ con outlook stabile. Fitch ha inoltre alzato il rating IDR a breve termine dell'Italia da F2 a F1. L'aggiornamento, si legge nella nota dell'agenzia, riflette "una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell'Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno nel raggiungere gli obiettivi di bilancio a breve e medio termine previsti dal nuovo quadro di bilancio della Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anche Fitch promuove l'Italia. Giorgetti: "Sulla giusta strada"

In questa notizia si parla di: fitch - promuove

Fitch promuove la strategia Mps. Mediobanca, Monge molla Nagel

Fitch promuove il governo: alzato il rating all'Italia, mai così bene dal 2016

Fitch promuove l’Italia e alza il rating. Giorgetti: "Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”

Fitch promuove l’Italia: ora il rating sale a BBB+ - X Vai su X

Fitch promuove l'Italia e alza il rating. La pagella per fisco e conti pubblici; Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile; Fitch promuove l’Italia e alza il rating. Giorgetti: Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”.

Fitch promuove l’Italia, il rating sale a BBB+ - L’agenzia che ha bocciato la Francia non delude le previsioni del ministro dell’Economia Giorgetti: “Passeremo bene l’esame” ... Segnala repubblica.it

Il rating dell’Italia sale a BBB+, Fitch promuove il governo “stabile”. Giorgetti: “Riportato Paese sulla strada giusta” - Dopo Fitch, che è la prima agenzia ad esprimersi sull’Italia in questa nuova tornata di revisioni, toccherà il 10 ottobre a Standard & Poor’s che ad aprile aveva alzato il giudizio a BBB+, con outlook ... Secondo ilriformista.it