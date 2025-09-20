Anche Estonia invoca art 4 Nato dopo invasione spazio aereo di 3 Mig-31 russi Mosca nega | Nessuna violazione jet su acque neutrali del Baltico

Dopo la formalizzazione della richiesta di consultazioni tra l'alleanza, Il ministero della Difesa russo ha negato qualsiasi sconfinamento dei jet: “Tre caccia russi MiG-31 hanno completato un volo programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad. Il volo è stato condotto nel ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche Estonia invoca art 4 Nato dopo “invasione spazio aereo di 3 Mig-31 russi”, Mosca nega: “Nessuna violazione, jet su acque neutrali del Baltico”

Tre Mig-35 russi, entrati nello spazio aereo dell'Estonia, sono stati respinti da F-35 italiani. Una decina di giorni fa droni di Mosca avevano violato i cieli polacchi. Tallin, come già Varsavia, invoca l'art. 4 della Nato.

