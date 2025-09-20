Ancelotti Brasile il ct osserva i talenti brasiliani | nel mirino anche Serie A e Champions League

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha diffuso un elenco di partite internazionali che saranno monitorate con particolare attenzione dallo staff del commissario tecnico Carlo Ancelotti, allenatore italiano di grande esperienza e attuale guida della Seleção.

Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna: un’ombra sul nuovo ct del Brasile

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo

Coreografia da brividi per Ancelotti in Brasile: Carletto si commuove, le foto virali; Carlo Ancelotti, il brasiliano con il passaporto sbagliato. Il tecnico emiliano carioca dentro, da João Gilberto alla picanha; Ancelotti rinnova con il Real Madrid fino al 2026 e dice addio al Brasile.

Ancelotti: col mio Brasile batto l’Italia, ecco l’unica squadra dove potrei allenare dopo - Se il presente è certo, il futuro non si conosce ma c'è solo un club dove il tecnico di Reggiolo ... Secondo sport.virgilio.it

Bolivia-Brasile, Ancelotti: prima sconfitta da Ct e polemiche - Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match giocato a oltre 4mila metri di altitudine e contraddistinto da polemiche e proteste da parte dei ... Da sport.sky.it