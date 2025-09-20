Lo skeletal tracking è il nuovo capitolo dell’analisi calcistica. Un tempo i club si accontentavano di raccogliere i dati più basilari — tiri, passaggi, calci d’angolo. Oggi la mole e la precisione delle informazioni disponibili sono impressionanti. I giubbotti Gps sono ormai una costante: servono a monitorare velocità, distanza percorsa, accelerazioni e decelerazioni di ogni giocatore, sia in allenamento che in partita. Questo tipo di tracciamento “tradizionale” ha permesso ai club di studiare i movimenti dei calciatori anche senza palla, integrandoli con i passaggi cruciali del gioco per ottenere un quadro dettagliato della prestazione complessiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Analisi calcistica, ora c’è lo skeletal tracking: 100 frame al secondo, si studia l’avatar digitale del calciatore (Athletic)