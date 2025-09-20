Amorim | Nemmeno il Papa può farmi cambiare idea sul mio sistema di gioco
Il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha avuto un incontro con il co-proprietario del club Ratcliffe dopo la sconfitta nel derby per 3-0 contro il City. Tuttavia, l’allenatore è ancora convinto che le sue idee e le sue tattiche di gioco possano funzionare. . Secondo quanto riportato dal Telegraph: Amorim è stato convocato per un incontro con Sir Jim Ratcliffe, dove erano presenti anche l’ad Omar Berrada e il ds Jason Wilcox. Amorim ha scherzato sul fatto che Ratcliffe gli avesse offerto un prolungamento di contratto, ma alla domanda se abbia usato l’incontro per convincerlo a cambiare il suo stile di gioco, il tecnico ha dichiarato: «No, nemmeno il Papa mi farà cambiare idea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Amorim: «Nemmeno il Papa può farmi cambiare idea sul mio sistema di gioco» «Se cambio sistema ora, devo pensare all'impatto che avrà sulla squadra. Lavoriamo per migliorare: questo è il calcio e lo United è il club con forse maggiore pressione al mondo Vai su Facebook
