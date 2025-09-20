Amici muoiono nello scontro tra moto nel piazzale Inchiesta e ipotesi | sequestrati i caschi
Firenze, 20 settembre 2025 – Uniti dalla stessa passione e travolti dallo stesso drammatico destino. Jacopo e Leonardo sono morti nel fiore degli anni, 16 e 17 anni, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Una doppia tragedia che lascia senza fiato un'intera città, Pisa. Un dolore che non conosce consolazione per familiari, amici e compagni di classe. "Jacopo per sempre con noi". Le lacrime dei compagni di classe Mercoledì sera, le loro moto si scontrano frontalmente in un piazzale vicino all'Ikea, a Pisa: un impatto fortissimo, devastante, che ha tolto la vita prima a Jacopo Gambini poi a Leonardo Renzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
