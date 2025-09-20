Amici 2025 | quando inizia novità professori e possibili concorrenti della nuova edizione

La macchina di Amici 2025 è ufficialmente ripartita e cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il grande successo dell’edizione passata, che ha incoronato Daniele come vincitore assoluto e TrigNO come primo classificato nella sezione canto, i fan di Amici sono pronti ad accogliere una nuova classe di allievi tra novità, ritorni e immancabili colpi di scena. Prima registrazione: si parte il 25 settembre. Secondo quanto anticipato dalla pagina Instagram @Amiciinews, la prima registrazione di Amici 25 è in programma per giovedì 25 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Amici 2025: quando inizia, novità, professori e possibili concorrenti della nuova edizione

Amici 2025: quando inizia, novità, professori e possibili concorrenti della nuova edizione - La nuova edizione di Amici 2025 è pronta a ripartire e i fan del talent di Maria De Filippi possono segnare le date in calendario: la prima puntata in onda domenica 28 settembre su Canale 5 ... Da msn.com

Amici 2025, quando ricomincia e le novità: i professori di canto e di ballo, le registrazioni, i daily e i concorrenti (con alcuni volti già noti) - Lo scorso anno Daniele aveva vinto il talent show, mentre TrigNO era arrivato primo nella sezione canto. msn.com scrive