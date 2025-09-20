Amianto | la tutela della salute pubblica non può essere demandata alla buona volontà dei singoli cittadini

di Susanna Stacchini Scrivo dalla Toscana, terra ricca di storia e bellezze naturali. La Toscana si caratterizza per i suoi borghi medievali, città rinascimentali, mare, montagna e paesaggi collinari. Peccato che così tanta bellezza venga oltraggiata dalla presenza di numerosi tetti di amianto, molti dei quali in evidente stato di usura. Ma evidentemente la questione non è estetica: vedere svettare tetti di amianto è l’oggettiva testimonianza del fallimento di una comunità che non ha ancora capito quanto ognuna di quelle polveri potrà nuocere gravemente alla salute di figli, nipoti e pronipoti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Amianto: la tutela della salute pubblica non può essere demandata alla buona volontà dei singoli cittadini

In questa notizia si parla di: amianto - tutela

Si chiude in modo definitivo, con la sentenza del Consiglio di Stato, la possibile riapertura della discarica di amianto nel Comune di Rocca San Giovanni, in Località Fontanelli. Il Sindaco Fabio Caravaggio: “Decisione giusta che tutela ambiente, cittadini e com Vai su Facebook

Porto Torres, tutela ambientale: via al protocollo con lo “Sportello amianto nazionale” - X Vai su X

Il traghetto all'amianto attracca per emergenza: il Comune chiede garanzie e ribadisce il no alla bonifica; Amianto, salute e tutela dei lavoratori. L’impegno di Santena, tra memoria e prevenzione; Emergenza amianto e Pfas: la Regione stanzia fondi e istituisce un Osservatorio per la salute pubblica.

Smaltimento gratis dell’amianto. "Per la tutela della salute pubblica" - Il Comune di Capannoli offre il servizio di ritiro a domicilio della micro raccolta dell’amianto per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Come scrive lanazione.it

La nave con l’amianto è a Taranto. Ma ora cerca un nuovo approdo - Quella della nave, un traghetto appartenuto alla flotta Moby ed ora acquistato dalla società ... Scrive quotidianodipuglia.it