Amianto | la tutela della salute pubblica non può essere demandata alla buona volontà dei singoli cittadini

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Susanna Stacchini Scrivo dalla Toscana, terra ricca di storia e bellezze naturali. La Toscana si caratterizza per i suoi borghi medievali, città rinascimentali, mare, montagna e paesaggi collinari. Peccato che così tanta bellezza venga oltraggiata dalla presenza di numerosi tetti di amianto, molti dei quali in evidente stato di usura. Ma evidentemente la questione non è estetica: vedere svettare tetti di amianto è l’oggettiva testimonianza del fallimento di una comunità che non ha ancora capito quanto ognuna di quelle polveri potrà nuocere gravemente alla salute di figli, nipoti e pronipoti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

