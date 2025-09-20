America' s Cup a Napoli Manfredi da Genova | Dopo la gara velica mare balneabile e accesso pubblico

Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell?America?s Cup in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup a Napoli, Manfredi da Genova: «Dopo la gara velica, mare balneabile e accesso pubblico»

Napoli, Castel dell?Ovo rinasce. Nuovi fondi per i lavori: sede dell?America?s Cup

America's Cup 2027, lo storico circolo velico "Italia" di Napoli lancerà la sfida per Luna Rossa

America’s Cup, Nappi: porto Napoli non va penalizzato, bene emendamenti Lega

America's Cup a Napoli, Manfredi da Genova: «Dopo la gara velica, mare balneabile e accesso pubblico» - Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell’America’s Cup ... Come scrive msn.com

America’s Cup a Napoli, ecco il board: ci sono Manfredi e il prefetto - Costituto il comitato che affiancherà la società “Sport e Salute” nella organizzazione della manifestazione di vela ... Riporta napoli.repubblica.it