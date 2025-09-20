Amanda Knox | Io e Meredith entrambe vittime Bufera sull' Intervista con Gwyneth Paltrow

Amanda Knox torna a far parlare di sé, e lo fa in grande stile, ospite del podcast Goop condotto dall’attrice Gwyneth Paltrow. Un’apparizione che ha suscitato fortissime polemiche: non tanto per le parole di Knox, ormai nota negli Stati Uniti come attivista contro le ingiuste condanne, ma per la scelta, da parte di Paltrow, di offrirle una cassa di risonanza così prestigiosa. L’episodio, anticipato con una clip pubblicata su Instagram, ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti, specialmente in Italia e nel Regno Unito, dove il ricordo di Meredith Kercher, la studentessa britannica assassinata a Perugia nel 2007, è ancora vivido e doloroso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Amanda Knox: "Io e Meredith entrambe vittime". Bufera sull'Intervista con Gwyneth Paltrow

Amanda Knox: "Io e Meredith entrambe vittime". Bufera sull'Intervista con Gwyneth Paltrow - L’ex imputata per l’omicidio di Meredith Kercher si definisce “vittima delle stesse circostanze” della giovane inglese, scatenando un’ondata di critiche ... Segnala msn.com

Amanda Knox intervistata da Gwyneth Paltrow: «Io e Meredith? Siamo vittime delle stesse circostanze». Bufera sull'attrice: «Vergogna, nessun rispetto per la famiglia» - Amanda Knox, la 38enne americana accusata dell'omicidio di Meredith Kercher nel 2007 a Perugia, è stata la prima ospite della nuova stagione del podcast di Gwyneth ... leggo.it scrive