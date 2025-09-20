Ama il tuo cane rispetta il tuo paese Grottolella in campo
Tempo di lettura: 2 minuti Oggi in Piazza Municipio a Grottolella si è tenuta la giornata dedicata alla iniziativa AMA IL TUO CANE, RISPETTA IL TUO PAESE, organizzata dalla amministrazione comunale, dalla associazione Novi e Acli Avellin o, per la sensibilizzazione contro l’abbondono delle deiezioni canine e la tutela del decoro e pulizia. Nell’ambito della mattinata sono stati consegnati tutti i Kit pulizia e si è registrata una convinta partecipazione dei commercianti, delle associazioni locali e dei cittadini. L’iniziativa di oggi si inserisce negli obiettivi che l’amministrazione comunale si è prefissata per rendere il nostro paese sempre più vivibile e pulito, favorendo il rispetto per gli spazi comuni pubblici, la convivenza civile e la tutela degli animali d’affezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
