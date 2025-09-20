Alzheimer sviluppata un' app per la riabilitazione cognitiva a casa
AGI - Maggiore aderenza alla terapia, oltre che un effetto positivo sul livello cognitivo globale, in particolare su linguaggio, funzioni esecutive e memoria. Questi i risultati preliminari del progetto europeo multicentrico "MI-RICORDO", teso alla validazione di uno strumento innovativo per la riabilitazione cognitiva a domicilio di persone con disturbi neurocognitivi lievi e moderati, inclusi soggetti con Alzheimer e altre demenze, presentato in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer da Università LIUC, Fondazione Don Gnocchi e ASTIR Srl. I risultati preliminari, ottenuti dal test del primo prototipo svolto in Italia, suggeriscono che modelli di teleriabilitazione asincrona come RICORDO rappresentano una nuova frontiera per la continuità delle cure. 🔗 Leggi su Agi.it
