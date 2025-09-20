Alzheimer e demenze in costante aumento San Donato e Asl Sud Est in prima linea

AREZZO Sensibilizzare e diffondere informazioni sull'Alzheimer e sulle altre forme di demenza: è questo l'obiettivo della giornata mondiale dell'Alzheimer, che si celebra il 21 settembre in tutto il mondo e che, nella Asl Toscana sud est, riguarda 12.759 persone con demenza. L'Alzheimer è una malattia caratterizzata da un progressivo declino della memoria e delle altre funzioni cognitive, accompagnata spesso da agitazione, aggressività, deliri e allucinazioni. Una patologia che porta a una perdita di autonomia, con difficoltà motorie, incontinenza, problemi di deglutizione e iponutrizione, fino a richiedere assistenza continua.

GIORNATA ALZHEIMER, INCONTRO A ENNA 22 SETTEMBRE 2025 ALLE ORE 17:00 In occasione della XXXII Giornata Mondiale Alzheimer, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1994, l’Associazione Alzheimer e Demenze Enna O.d.V. ET Vai su Facebook

