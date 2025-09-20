Alzheimer come prevenire la demenza | il decalogo completo

Il 21 settembre ricorre la giornata mondiale dell'Alzheimer, che conta 1,2 milioni di casi in Italia. Il principale fattore di rischio non modificabile è l'età, ma vi sono 14 fattori modificabili che possono consentire di ridurre fino al 45% i casi di demenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alzheimer, come prevenire la demenza: il decalogo completo

