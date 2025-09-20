Alunno cade dal terrazzo di una scuola | la Procura ipotizza l’abbandono di minore L’inchiesta si orienta verso l’ipotesi dolosa

La Procura di Genova ha formalizzato un fascicolo d'inchiesta per abbandono di minore in relazione al grave incidente che ha coinvolto un alunno di sette anni presso un istituto scolastico. L'ipotesi di reato contestata, prevista dall'articolo 591 del codice penale, rappresenta un'escalation rispetto alle prime valutazioni investigative che contemplavano inizialmente le lesioni colpose. L'articolo Alunno cade dal terrazzo di una scuola: la Procura ipotizza l’abbandono di minore. L’inchiesta si orienta verso l’ipotesi dolosa . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa, la docente non si accorge dell’incidente. 13 anni dopo l’incidente, la Corte d’Appello ribalta tutto: “La scuola deve vigilare anche quando l’alunno si fa male da solo”

Alunno cade dal secondo piano della scuola, condizioni ancora gravi

“Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto da solo per 20 minuti”. Contestato l’abbandono di minore - Si aggravano le accuse per l’incidente di giovedì mattina all’istituto De Amicis di Genova Voltri, sebbene il fascicolo sia ancora a carico di ignoti. Si legge su ilsecoloxix.it

Bimbo precipitato dal terrazzo di scuola a Voltri, sarebbe rimasto solo per venti minuti - La Procura adesso indaga per abbandono di minore aggravato da lesioni gravissime. Secondo genova.repubblica.it