Altro che caccia russi in Estonia | è la propaganda che vola basso e spara alto sopra Tallinn con la radio accesa

F-35, isterie baltiche e sceneggiate NATO: l’ennesimo episodio del reality occidentale “Lo ha fatto Mosca!” Altro che Mig-31 in gita scolastica sopra Tallinn col silenziatore acceso — qui siamo nel cuore pulsante del Truman Show geopolitico: “Lo ha fatto Mosca!”, stagione 89, episodio 12. Sip. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Altro che caccia russi in Estonia: è la propaganda che vola basso e spara alto sopra Tallinn (con la radio accesa)

In questa notizia si parla di: altro - caccia

Incontro decisivo in giornata, Napoli a caccia dell’accordo: dopo Lang arriva subito un altro colpo

Niente paura, nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia resta protagonista: oggi in campo Bellucci e Darderi, è caccia a un altro record

Mondiale per Club, chi lo vince incasserà più di 100 milioni. Il Psg a caccia di un altro "tesoro" dopo la Champions

Soggiorno in Sardegna Capo Caccia, Baia di Conte 05-13 settembre 2025 Si è concluso ieri un altro soggiorno in Sardegna a Capo Caccia Baia di Conte I clienti del gruppo hanno potuto visitare Alghero, il nuraghe di Palmavera, Stintino, Isola dell'Asinara olt Vai su Facebook

Jet russi violano spazio aereo dell'Estonia, Mosca nega. Trump: Un grosso problema - Aggiornamento del 20 Settembre delle ore 07:55; Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Tallinn invoca l'articolo 4 della Nato; Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani. Mosca: 'Nessuno sconfinamento'.

F-35 Estonia, Tricarico: «Così i nostri piloti hanno risposto ai mig russi. Putin cerca i punti deboli dell’Europa e dei Baltici» - «Scattato l’allarme, 24 minuti dopo il suono della sirena i nostri caccia F 35 sono entrati in contatto con questi tre velivoli Mig 31 russi, che però ... Riporta ilmattino.it

Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Scrive leggo.it