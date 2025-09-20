Altro buonsenso sui vaccini negli Usa Non serve più farli tutti in una volta
La prima riunione della nuova commissione consultiva ha frenato la raccomandazione per l’uso del siero unico contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. La somministrazione avverrà separatamente. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il rischio dazi Usa: buonsenso o carestia di farmaci?; Ufficiale USA, Kennedy cancella il vaccino Covid per i bambini: “Torna la scienza fondata” | Il....
Un altro colpo ai vaccini negli Stati Uniti - La decisione americana dell’Acip di intervenire sul calendario vaccinale pediatrico americano offre ai negazionisti nuovo carburante. Riporta ilfoglio.it
Caos vaccini negli Usa: Kennedy Jr. nel mirino di dem e repubblicani. Stati in rivolta con l’alleanza sanitaria - contestato da democratici e repubblicani mentre gli Stati adottano politiche opposte ... Secondo ilfattoquotidiano.it