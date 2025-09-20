Altro buonsenso sui vaccini negli Usa Non serve più farli tutti in una volta

Laverita.info | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima riunione della nuova commissione consultiva ha frenato la raccomandazione per l’uso del siero unico contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. La somministrazione avverrà separatamente. 🔗 Leggi su Laverita.info

