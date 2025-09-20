Altro autogol | 19° giro di sanzioni a Putin

Laverita.info | 20 set 2025

Bruxelles propone di anticipare a gennaio 2027 lo stop all’import di Gnl di Mosca, con il rischio di prezzi del gas maggiori e di usare beni congelati agli oligarchi per finanziare Kiev. Giancarlo Giorgetti prudente: «Valutare bene i limiti legali e reputazionali». 🔗 Leggi su Laverita.info

altro autogol 19176 giro di sanzioni a putin

© Laverita.info - Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin

