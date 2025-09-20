Altro autogol | 19° giro di sanzioni a Putin
Bruxelles propone di anticipare a gennaio 2027 lo stop all’import di Gnl di Mosca, con il rischio di prezzi del gas maggiori e di usare beni congelati agli oligarchi per finanziare Kiev. Giancarlo Giorgetti prudente: «Valutare bene i limiti legali e reputazionali». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: altro - autogol
Il caso Almasri? Un altro autogol che rafforzerà il governo. Il commento di Polillo
Un altro autogol dell’Europa: “dimentica” la Cina sulla seconda guerra mondiale e regala la scena a Fico e Vucic
LIVE Israele-Italia 3-4, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: incredibile, altro autogol azzurro con Bastoni
IL SINDACO DI ROMA ACCENDE IL DERBY: "LAZIO-ROMA? UN ALTRO AUTOGOL ALLA PAOLO NEGRO..." Scambio di battute tra Francesco Rocxa, presidente della Regione Lazio, e Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Durante la la festa "Fenix 2025" Vai su Facebook
AUTOGOL DI BASTONI! Altro goffo intervento di un azzurro, questa volta è Bastoni che si fa autogol #IsraeleItalia 3-4 - X Vai su X