Alto impatto maxi operazione interforze a Como e nei comuni della provincia

Dopo la riunione presieduta dal prefetto di Como Corrado Conforto Galli e il successivo tavolo tecnico in questura, è stato organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio denominato “Alto Impatto”.L’attività, a carattere preventivo, ha interessato diversi comuni della provincia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: alto - impatto

Servizio “alto impatto” a Massafra: 100 persone controllate, un arresto

L’effetto Bocelli allo studio: "Prevedo un alto impatto"

Ladispoli | Civitavecchia. Controlli ad “Alto impatto” dei Carabinieri contro criminalità diffusa e mala movida. Quattro arresti, tre denunce e tre segnalazioni per droga

E' in corso dalle 21 un controllo ad "Alto impatto " polizia, carabinieri, guardia di Finanza e Polizia locale stanno eseguendo controlli mirati nelle palazzine di via Guido Rossa. Un 'operazione per cercare di scoprire eventuali colpevoli di questa lunga scia di att Vai su Facebook

#Cosenza: operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile - https://ilmetropolitano.it/2025/09/15/ccosenza-operazione-ad-alto-impatto-contro-la-criminalita-giovanile/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Alto impatto, maxi operazione interforze a Como e nei comuni della provincia; Maxi operazione Alto Impatto contro la delinquenza giovanile: ecco tutti i numeri; Operazione anti-maranza: arrestati 111 giovani tra Milano e hinterland.

Como, operazione Alto Impatto: gigantesco spiegamento di forze dell’ordine. Centinaia di controlli in tutta la provincia - L’attività, di carattere generale e preventivo, ha puntato alla tutela degli obiettivi italiani e stran ... Da comozero.it

Maxi operazione della Polizia al confine: 5 arresti e 25 espulsioni tra Ventimiglia e la val Roja - La Polizia di Stato ha concluso nella serata di martedì un’operazione straordinaria ad “alto impatto”, avviata sabato e condotta lungo l’intera fascia di confine del Ponente ligure, confermando ... Si legge su rivieratime.news