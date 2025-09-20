Alta velocità in via Premuda | ennesimo incidente soccorsi i feriti

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente, oggi, in via Premuda, all’altezza dei campetti di Parco San Matteo, a Mariconda. A scontrarsi sarebbero stati due auto e uno scooter: i residenti, ancora una volta, chiedono al Comune di prendere provvedimenti per scongiurare nuovi sinistri a causa dell'alta velocità dei veicoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alta - velocit

Cerca Video su questo argomento: Alta Velocit224 Via Premuda