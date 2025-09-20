Alpinista precipita per 80 metri e muore sulle Torri di Neva

(Adnkronos) – Un alpinista è precipitato ed è morto, mentre scalava il quarto tiro della via dei Pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra Bellunese e Trentino. Attorno alle 13.15 la Centrale del Suem di Pieve di Cadore è stata messa in contatto con un alpinista, che chiamava poiché il compagno . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: alpinista - precipita

Cuneo, alpinista precipita a Cima Argentera e muore

Precipita per 300 metri da una vetta nel Cuneese: alpinista muore davanti agli occhi della figlia

Tragedia in montagna: alpinista precipita per 300 metri e muore sotto la cima Argentera

++ CADUTO LUNGO LA VIA LOMASTI AL PICCOLO MANGART ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/mangart-precipita-parete-soccorso-alpinista-19-settembre-2025 #friuli #friulioggi Vai su Facebook

Alpinista muore davanti al figlio dopo essere precipitato per 150 metri: la discesa, il cedimento e la tragedia sul #tour ronde - X Vai su X

Fa un volo di 80 metri, alpinista muore sulle Torri di Neva; Tragedia in montagna: precipita per 80 metri e perde la vita in parete dopo una terribile caduta. Morto un alpinista di 36 anni; Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti.

Tragedia in montagna: precipita per 80 metri e perde la vita in parete dopo una terribile caduta. Morto un alpinista di 36 anni - E' precipitato per circa 80 metri mentre stava salendo lungo la Torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra le province di Trento e Belluno. Riporta ildolomiti.it

Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti - Un alpinista di Montebelluna (Treviso) di 36 anni è morto nel primo pomeriggio cadendo mentre stava salendo in cordata la Via dei pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra l ... Secondo msn.com