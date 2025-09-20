Alpinista precipita e muore sulle Torri del Neva

Trentotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia intorno alle 13 di sabato 20 settembre sulle vette tra la provincia di Belluno e il Trentino. Più precisamente sulle Torri del Neva dove ha perso la vita un alpinista 36enne originario della provincia di Treviso.Come riporta TrevisoToday, la Centrale del Suem di Pieve di Cadore è stata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: alpinista - precipita

