Alpinista 36enne precipita sulle Dolomiti morto dopo una caduta di 80 metri in cordata

Tragedia sulle Dolomiti: alpinista 36enne precipita e muore dopo una caduta da 80 metri di altezza dalla Torre meridionale delle Torri di Neva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Alpinista 36enne precipita sulle Dolomiti, morto dopo una caduta di 80 metri in cordata

