Almanacco | Sabato 20 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 20 settembre è il 263º giorno del calendario gregoriano (il 264º negli anni bisestili). Mancano 102 giorni alla fine dell'anno. Il 20 settembre è anche il primo giorno dell'anno massonico.Santo del giorno: Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri coreani.Aforisma di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: almanacco - sabato

Sabato 28 giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Sabato 19 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Almanacco | Sabato 28 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Sabato 20 settembre Il Sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 19:27. Il culmine è alle 13:18. Durata del giorno dodici ore e diciannove minuti. La Luna sorge alle 00:57 con azim Vai su Facebook

Almanacco | Sabato 13 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno https://ift.tt/R2WdKJO https://ift.tt/DrcG2pw - X Vai su X

Almanacco | Sabato 20 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 20 settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Sabato 20 settembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.

20 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: Di settembre e d'agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Secondo veronasera.it

Scopri le previsioni di Artemide per il fine settimana del 20 e 21 settembre: tra sentimenti, energia e opportunità professionali - Il fine settimana di sabato 20 e domenica 21 settembre porta con sé energie nuove e cambiamenti interessanti. Lo riporta corrieredellumbria.it