Almanacco | Domenica 21 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 21 Settembre è il 265° giorno del calendario gregoriano, mancano 101 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MatteoProverbio di SettembreSan Matteo addolcisce i grappoliAccadde Oggi1924 - Viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei Laghi, da Milano a.

In questa notizia si parla di: almanacco - domenica

