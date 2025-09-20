Allevatori australiani in visita al Parco

Venerdì scorso, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ha ospitato una piccola delegazione di allevatori australiani, accompagnati da Paul Gibb, funzionario del governo di Canberra, accomunati dall’utilizzo del pastore maremmano abruzzese per la protezione degli animali da reddito. Il motivo della visita è stato, appunto, quello di approfondire alcune buone pratiche per la difesa della greggi dagli attacchi dei predatori. In Australia non è presente il lupo, come invece lo è anche nell’Appennino cesenate e nel territorio del Parco, ma vi è un altro predatore, il dingo, per cui alcuni allevatori hanno deciso di utilizzare proprio il cane italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

