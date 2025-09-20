Allevamenti il prof Pulina | Benefici per il territorio Biogas emblema della rigenerazione
Un allevamento? "Può essere una grande opportunità per un territorio. E ciò che gli ruota attorno, come ad esempio un campo di mais, può diventare una vera e propria riserva d’ossigeno, al pari d’un bosco. Lo dice la ricerca scientifica, supportata da docenti come il professore Giuseppe Pulina, Ordinario di Zootecnica Speciale presso l’Università di Sassari, che da anni è impegnato concretamente a sfatare falsi miti a tema ambientale e tante idee sbagliate che circolano su questi argomenti. Anche di questo si parlerà durante il talk di Agrofutura, il festival dedicato all’agroalimentare e alle strategie per crescere organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione, martedì 23 settembre dalle ore 18 nella sala conferenze della Biblioteca Delfini a Modena ( quotidiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
