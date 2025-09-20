Allerta a Roma missione urgente dopo le ultime manovre russe

L’attenzione delle istituzioni italiane si è intensificata nelle ultime ore in seguito a recenti attività di velivoli russi vicino ai confini della NATO. Il governo ha attivato un coordinamento straordinario tra le principali autorità politiche e militari per valutare la situazione e adottare misure concrete. In questo contesto, il ministro della Difesa è stato incaricato di una visita straordinaria nelle repubbliche baltiche, con l’obiettivo di mostrare il sostegno italiano alle operazioni di sicurezza nella regione. Il clima a Palazzo Chigi riflette la crescente preoccupazione per i segnali provenienti da Mosca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it