Allerta a Roma missione urgente dopo le ultime manovre russe

Caffeinamagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione delle istituzioni italiane si è intensificata nelle ultime ore in seguito a recenti attività di velivoli russi vicino ai confini della NATO. Il governo ha attivato un coordinamento straordinario tra le principali autorità politiche e militari per valutare la situazione e adottare misure concrete. In questo contesto, il ministro della Difesa è stato incaricato di una visita straordinaria nelle repubbliche baltiche, con l’obiettivo di mostrare il sostegno italiano alle operazioni di sicurezza nella regione. Il clima a Palazzo Chigi riflette la crescente preoccupazione per i segnali provenienti da Mosca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: allerta - roma

