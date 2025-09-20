Allen un ritorno che sa di rivincita La guardia Usa in ’debito’ con il club Vuole finire il lavoro sospeso nel ‘24
Chissà cosa sarebbe successo all’Unieuro se domenica 21 aprile 2024 a Latina, durante l’ultima gara dell’Orologio, del tutto ininfluente per la squadra forlivese, Kadeem Allen non si fosse rotto il tendine d’Achille della gamba sinistra. Il suo grave infortunio (nove mesi per tornare in campo) ha privato i biancorossi di un elemento a dir poco fondamentale in vista dei playoff. Assenza mascherata nella serie vinta contro Vigevano, ma emersa clamorosamente in tutta la sua ‘drammaticità tecnico-tattica’ nella serie contro una Trieste in stato di grazia. Se Allen non si fosse fatto male, quanto meno Forlì sarebbe stata più competitiva contro Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
