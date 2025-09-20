Allen e Harper non bastano | passo falso dell’Unieuro a Cremona

Forlitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì prova la reazione nel finale, ma i primi due punti della stagione vanno a Cremona, con la squadra di coach Antimo Martino che cede 78 a 70. I biancorossi partono subito bene e una bomba di Gaspardo e 4 punti di Allen mandano Forlì sul 7-0 nei primi 90'' di gara. Quando però Cremona scalda. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

