Allen e Harper non bastano | passo falso dell’Unieuro a Cremona
Forlì prova la reazione nel finale, ma i primi due punti della stagione vanno a Cremona, con la squadra di coach Antimo Martino che cede 78 a 70. I biancorossi partono subito bene e una bomba di Gaspardo e 4 punti di Allen mandano Forlì sul 7-0 nei primi 90'' di gara. Quando però Cremona scalda. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
? La finale del Memorial Bortoluzzi di Lignano va a Cento. Prossimo appuntamento domani ore 16.45 Pepe 10, Allen 12, Harper 19, Masciadri 9, Del Chiaro 6, Tavernelli, Aradori 16, Gazzotti 6, Pinza 3 #biancorossi | #SerieA2OldWildWest - facebook.com Vai su Facebook
