Allegri non si dà pace in tribuna durante Udinese-Milan | la reazione rabbiosa sullo 0-3 spiega tutto

Massimiliano Allegri, squalificato, ha seguito Udinese-Milan dalla tribuna stampa: pugni sul tavolo, urla e nervosismo anche sul 3-0 per i rossoneri. Una scena che racconta tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allegri - pace

Piero Pelù con Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, e poi Afterhours, Bandabardò, Fast Animals and Slow Kids, Emma Nolde, Eva Poles, Ginevra Di Marco, Roy Paci, The Zen Circus, I Patagarri, Tre Allegri Ragazzi Morti... La musica ha alzato forte, f - facebook.com Vai su Facebook

Quindi l’Inter ha regalato: - lo scudetto 22 al Milan - i derby 24/25 - la supercoppa al Milan - lo scudetto 25 al Napoli - Allegri @FBiasin @tancredipalmeri com’è che ancora non c’è stata la candidatura dell’Inter al Premio del Volontariato Focsiv o al Nobel per l - X Vai su X

Allegri non si dà pace in tribuna durante Udinese-Milan: la reazione rabbiosa sullo 0-3 spiega tutto - Milan dalla tribuna stampa: pugni sul tavolo, urla e nervosismo anche sul 3- Come scrive fanpage.it

Allegri, la prima a San Siro col Milan è rimandata. Non ci sarà col Bari, c'entra la Juve - Massimiliano Allegri posticiperà il suo ritorno in panchina a San Siro e seguirà il suo Milan dalla tribuna contro il Bari. Scrive tuttosport.com