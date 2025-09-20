Alle Piagge arriva un nuovo parco con giochi orti e zone relax

Un nuovo parco alle Piagge. Nell’area fra via Pistoiese e via dell’Osteria arriva il parco inclusivo dove sono nate aree giochi, orti, percorsi pedonali e ciclabili, zone relax e pannelli fotovoltaici per produrre energia pulita, con un investimento di 850mila euro reso possibile da uno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

