Alle Piagge arriva un nuovo parco con giochi orti e zone relax
Un nuovo parco alle Piagge. Nell’area fra via Pistoiese e via dell’Osteria arriva il parco inclusivo dove sono nate aree giochi, orti, percorsi pedonali e ciclabili, zone relax e pannelli fotovoltaici per produrre energia pulita, con un investimento di 850mila euro reso possibile da uno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: piagge - arriva
Alle Piagge arriva un nuovo parco con giochi, orti e zone relax
In occasione della Giornata Internazionale della Pace ci sarà una camminata notturna fino all’alba che attraverserà la città di Firenze. In silenzio, senza bandiere né slogan, si partirà dalle Piagge sabato 20 settembre alle 21.30 per arrivare domenica 21 sette - facebook.com Vai su Facebook
#Firenze, sabato notte marcia silenziosa per la #pace dalla Comunità delle Piagge (ore 21,30) a San Miniato al Monte (ore 6,40), con sosta anche alla @F_GiorgioLaPira - X Vai su X
Opere pubbliche: MIT, inaugurato a Firenze il nuovo parco inclusivo alle Piagge; Taglio del nastro per il nuovo parco inclusivo a Firenze: investimento da 850mila euro; Firenze inaugura il parco inclusivo alle Piagge.
Taglio del nastro per il nuovo parco inclusivo: investimento da 850mila euro - Taglio del nastro per il parco inclusivo alle Piagge, nell’area fra via Pistoiese e via dell’Osteria a Firenze. Riporta 055firenze.it