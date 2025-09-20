Allarme rosso UNICEF | l’obesità sorpassa il sottopeso tra i giovani per la prima volta al mondo 4mila miliardi di costi entro il 2035 l’Italia registra dati stabili ma preoccupanti

L'obesità infantile ha raggiunto un traguardo preoccupante su scala planetaria, superando per la prima volta il sottopeso come principale forma di malnutrizione tra bambini e adolescenti. Il nuovo rapporto dell'UNICEF, che analizza dati provenienti da 190 Paesi, documenta come 188 milioni di giovani dai 5 ai 19 anni - pari a un ragazzo su dieci - siano oggi colpiti da obesità, esponendosi a rischi sanitari potenzialmente mortali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

