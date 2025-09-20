Allarme nei supermercati scatta il richiamo dei famosi tortellini | È rischioso
Un recente ritiro alimentare interessa i consumatori italiani: un lotto di pasta fresca ripiena di un noto marchio è stato ritirato dai punti vendita per possibili rischi. Secondo quanto riporta Il Fatto Alimentare, l’avviso di richiamo è stato pubblicato il 19 settembre dalla catena di supermercati Il Gigante mediante i suoi canali ufficiali, portando l’attenzione sul rispetto delle regole di sicurezza alimentare. Nuovo richiamo alimentare: “Potenziali rischi per i consumatori”. La segnalazione ha suscitato particolare interesse poiché riguarda uno dei marchi più conosciuti nel settore della pasta fresca. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: allarme - supermercati
“Rischio listeria”. Scatta il ritiro nei supermercati italiani, l’allarme: “Non mangiateli”
Listeria, allarme in Francia e richiami in Italia: due morti e ritiri di prodotti dai supermercati
Pesto ritirato dai supermercati: scatta l’allarme in tutta Italia, ecco cosa sta succedendo
? Allarme vongole anche in Toscana: un prodotto ritirato dai supermercati Vai su Facebook
Richiamo per presenza di pesticidi, scatta l’allarme: non mangiatelo; Pesto contaminato, scatta l'allarme nei supermercati: quali sono i lotti ritirati per rischio aflatossine; Pesto contaminato, scatta l'allarme nei supermercati: quali sono i lotti ritirati per rischio aflatossine.
Richiamo per presenza di pesticidi, scatta l’allarme: non mangiatelo - Questo volta il prodotto segnalato dal Ministero della Salute è stato ritirato a causa della presenza di pesticidi. Scrive diregiovani.it
Allarme nei supermercati: ritirato questo prodotto che tutti abbiamo in frigo. Rischio gravissimo - Il prodotto interessato è presente in molti frigoriferi italiani. Come scrive informazioneoggi.it