Un recente ritiro alimentare interessa i consumatori italiani: un lotto di pasta fresca ripiena di un noto marchio è stato ritirato dai punti vendita per possibili rischi. Secondo quanto riporta Il Fatto Alimentare, l’avviso di richiamo è stato pubblicato il 19 settembre dalla catena di supermercati Il Gigante mediante i suoi canali ufficiali, portando l’attenzione sul rispetto delle regole di sicurezza alimentare. Nuovo richiamo alimentare: “Potenziali rischi per i consumatori”. La segnalazione ha suscitato particolare interesse poiché riguarda uno dei marchi più conosciuti nel settore della pasta fresca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme nei supermercati, scatta il richiamo dei famosi tortellini: “È rischioso”