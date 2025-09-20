Dopo la vittoria sull’Ajax in Champions League l’Inter va a caccia di certezze anche in campionato per cancellare le ultime sconfitte Il successo arrivato in Champions League sul campo dell’Ajax non ha cancellato la delusione per le sconfitte contro Udinese e Juventus per l’Inter, ora chiamata a un immediato riscatto. È passata una settimana dal pirotecnico derby d’Italia che ha visto l’ Inter uscire con le ossa rotte dal match dell’Allianz Stadium dove la Juventus si è imposta per 4-3 con il gol di Adzic a tempo quasi scaduto dopo che la squadra nerazzurra era riuscita a rimontare e a portarsi addirittura sul 3-2 per sei minuti prima del momentaneo pari firmato Khephren Thuram. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Allarme Inter: salta il Sassuolo, Chivu in emergenza