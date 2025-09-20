Alla guida con patente contraffatta | denuncia e foglio di via

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di Pubblica di Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio dell’alta valle dell’Ofanto, hanno effettuato numerosi controlli seguiti da deferimenti all’Autorità Giudiziaria. L’attività ha consentito l ’identificazione di oltre 400 persone, alcune delle quali gravate da pregiudizi di polizia. Inoltre, nel comune di Lioni sono stati fermati due stranieri, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ed il conducente dell’autovettura oggetto del controllo è stato denunciato per aver esibito u na patente di guida straniera risultata poi contraffatta a seguito di approfonditi accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alla guida con patente contraffatta: denuncia e foglio di via

In questa notizia si parla di: guida - patente

