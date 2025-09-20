Alla fiaccolata per Paolo Mendico anche docenti preside e vescovo di Gaeta

Una fiaccolata commovente ha attraversato le strade di Santi Cosma e Damiano per ricordare Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni morto suicida. L’iniziativa, organizzata per onorare la sua memoria e lanciare un messaggio contro il bullismo, ha visto la partecipazione dei genitori del giovane, dei compagni, dei docenti dell’ Itis Pacinotti, guidati dalla preside, e del vescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. I partecipanti si sono radunati alle 19.30 in via Radaccio, nell’area antistante la caserma dei carabinieri. Alle 20 il corteo è partito, snodandosi lungo le vie del paese fino al santuario di Santi Cosma e Damiano, dove la comunità si è fermata in un momento di riflessione e raccoglimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alla fiaccolata per Paolo Mendico anche docenti, preside e vescovo di Gaeta

