Alieni su tetti e balconi È l’ora della festa in centro

Per promuovere la festa dei commercianti del centro storico di stasera in città hanno fatto capolino delle appariscenti, scenografiche installazioni: su balconi e tetti tra corso Cavour e piazza Nazario Sauro, vicino allo Sferisterio, sono comparse delle figure aliene altre fino a otto metri. Il ricco programma della festa prevede iniziative già da stamattina: alle 10 parte una passeggiata urbana in cui i commercianti racconteranno aneddoti e storie, evidenziando il rapporto tra negozi e comunità. In piazza della Libertà dalle 16 alle 20 spazio ad associazioni sportive ed Anffas e Birroca, simboli di inclusione sociale, con il supporto della Pro loco di Piediripa e di Fisiomed. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

