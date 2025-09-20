Alfonsina de Sario eletta nuovo presidente provinciale Unicef Foggia | Onore e responsabilità
Il Comitato provinciale Unicef Foggia ha un nuovo presidente: è Alfonsina de Sario, la cui nomina è stata ratificata nei giorni scorsi dal Consiglio direttivo di Unicef Italia, omologando così la votazione dei volontari locali. Al fianco dell’Unicef da diversi anni, Alfonsina de Sario, ex. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: alfonsina - sario
Tutte le donne della consulta per la ‘Parità e le ‘Pari opportunità’.
Bullismo, De Sario: "Vissuto come minaccia pervasiva più della droga" - “I ragazzi che hanno partecipato al sondaggio hanno dato voce alle nostre domande, che vanno interpretate per dare risposte adatte a calibrare gli interventi giusti. Da msn.com
Condannato per abusi sui figli che poi ritrattano, ora chiede risarcimento - Un milione e mezzo di euro o in subordine "disporre il pagamento a favore del richiedente di una rendita vitalizia". Scrive ilgiorno.it