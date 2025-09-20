Alfio Caronti opera da più di 40 anni come chiropratico Nell’ultimo libro | La postura è l’ombra della emozioni descrive la sua esperienza nel curare sportivi di alto livello L’anima si riflette nel portamento

"Può una pantera correre dietro agevolmente a una preda se le facciamo indossare quattro scarpe, anche le più comode che ci siano?". Il chiropratico comasco Alfio Caronti, 40 anni di professione alle spalle, ricorre a una bizzarra metafora per introdurre i suoi studi sulla postura. Conclusioni raccolte nel libro ’La postura è l’ombra delle emozioni’, giunto alla seconda ristampa. Secondo Caronti – membro dell’AIC, unica associazione italiana che garantisce lo standard formativo dei chiropratici – il corpo è il primo a raccontare il vissuto. Ogni emozione, positiva o negativa che sia, lascia tracce nel modo di stare in piedi, correre e muoversi di ciascuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

