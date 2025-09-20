Tempo fa girava sui manifesti la pubblicità di una famosa compagnia di telecomunicazioni. Intorno a un divano una famiglia distopica in cui ogni componente se ne stava felicemente ipnotizzato davanti a un elemento elettronico diverso: il videogioco per il bimbo, lo smartphone per la ragazzina, il laptop per il papà e il tablet per la mamma. Tutti sorridenti, tutti felici. Il più sano era il cane, posizionato a bordo scena, impegnato a fissare con gioia il logo dell’azienda dal wifi potentissimo.? Non è purtroppo una novità: da una recente ricerca emerge che il trentasei per cento degli italiani trascorre più tempo su internet anziché con la gente in carne e ossa, un dato figlio dei nostri tempi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Alexa nello stato di famiglia? Evviva la Ritmo bianca che salda i rapporti