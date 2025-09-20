Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage la testa fracassata e sangue ovunque | c' è un sospettato
C'è un fermo per la morte di Alex Ettore Sorrentino, l'uomo di 45 anni trovato morto nel garage di un palazzo in via Altotting a Loreto (Ancona) nella giornata di ieri, 19 settembre. Come si legge anche su AnconaToday, sotto accusa per omicidio c'è un 37enne, originario di Erba ma domiciliato a. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: alex - ettore
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia
Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto: fermato nella notte un 37enne
PROGRAMMA LIVE TWITCH GIOVEDI' 18 SETTEMBRE 2025: LINK NEL PRIMO COMMENTO ORE 19,40 - APERITIVO IN COMPAGNIA - CON ALEX ORE 20,20 - [LONGPLAY] CHRONO TRIGGER (SNES) - CON MRANDREAD ORE 21,15 - AR Vai su Facebook
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, la testa fracassata e sangue ovunque: c'è un sospettato; Cadavere ritrovato a Loreto, la vittima è Alex Ettore Sorrentino: fermato un 37enne; Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: fermato un 37enne di Erba.
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia - È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Da fanpage.it
Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente - Ha 37 anni ed è originario di Erba, ma domiciliato a Loreto, il 37enne accusato di aver ucciso Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, trovato senza vita nel garage di via Altotting ... Riporta msn.com