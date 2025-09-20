Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage la testa fracassata e sangue ovunque | c' è un sospettato

20 set 2025

C'è un fermo per la morte di Alex Ettore Sorrentino, l'uomo di 45 anni trovato morto nel garage di un palazzo in via Altotting a Loreto (Ancona) nella giornata di ieri, 19 settembre. Come si legge anche su AnconaToday, sotto accusa per omicidio c'è un 37enne, originario di Erba ma domiciliato a. 🔗 Leggi su Today.it

